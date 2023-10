Les Métallos se donnent un bon bol d’air au classement après leur succès aux Francs Borains

”Je leur ai simplement demandé pourquoi ils avaient peur de jouer au foot. C’est un sport et un métier merveilleux, il y a des gens qui viennent pour nous voir, et nous rendons le ballon à l’adversaire, car on a peur de faire trois passes. Après cela, on a réussi à faire ces trois passes et on a marqué. Puis, en inversant Diarra et Cachbach, on a réussi à ressortir le ballon plus proprement, ce qui nous a permis de récupérer la main sur le jeu, déjà lors du troisième quart d’heure d’ailleurs.”

Cela a porté ses fruits avec au final, un succès qui permet aux Sérésiens de revenir à hauteur de leurs adversaires du jour. “En effet, et de s’éloigner du bas de classement. Maintenant, il faut réussir à enchaîner face à Dender vendredi soir. Cette victoire va nous permettre d’aborder la semaine plus tranquillement et avec plus de confiance. Ce serait bien qu’on arrive à reproduire cela pour aligner deux succès consécutifs, ce qui n’est plus arrivé depuis longtemps aussi.”

En championnat? Depuis novembre 2021 (OHL puis Saint-Trond), en Jupiler Pro League, sous Jordi Condom. Une autre époque...

Francs Borains : Saussez ; Mpati, Gillekens, Obissa (90e Walicki), Malungu ; Itrak (65e Chaabi), Diallo, Healy ; Chevalier, Kadiri (77e Curci), Lavie.

Seraing : Margueron ; Solheid, Tshibuabua, Ndiaye, Kébé ; Diarra (61e Kilota), Bayo (78e Sissoko), Lepoint, Cachbach, Douane ; Soumah-Abbad.

Arbitre : M. Stevens.

Avertissements : Ndiaye, Mpati, Diarra, Malungu, Healy, Lepoint, Lavie, Walicki.

Les buts : 49e Soumah-Abbad (0-1), 61e Solheid (0-2).