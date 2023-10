José Jeunechamps revient pour la première fois au Pairay ce vendredi : “C’est la première fois que je ne me réjouis pas d’arriver à un match”

Son arrivée à Dender

“Après mes passages à Seraing et Virton, j’étais à la recherche d’un projet stable. Nicolas Frutos, le directeur technique de La Louvière, m’a proposé d’assister Frédéric Taquin mais le courant est moins bien passé avec l’entraîneur hennuyer; ce qui est assez logique car nous ne nous connaissions pas. Au même moment, j’ai reçu l’opportunité d’intégrer le staff de Timmy Simons à Dender. Nous nous sommes toujours bien entendus, à un point tel qu’il aurait pu devenir mon adjoint à Seraing la saison dernière mais l’éloignement entre son domicile, à Knokke, et le club était trop important. Je ne regrette aucunement mon choix actuel car je travaille dans un club stable, structuré et poussé par l’envie de grandir. Je me sens plus à l’aise dans cette mentalité flamande où tout est mis en œuvre pour livrer du bon travail. Je peux vous donner un exemple : lorsque je suis arrivé, ma voiture était prête, nettoyée avec le plein d’essence. Il y a quinze jours, j’ai fait un petit accident et, dès le lendemain, la direction avait déjà préparé une nouvelle voiture. Ce souci du détail se retrouve partout, de la qualité des terrains jusqu’à la préparation des petits-déjeuners. ”

Son quotidien avec deux légendes

“Passer d’entraîneur principal à adjoint ne m’a pas posé de problème. Redevenir T1 à l’avenir ne me dérangerait pas mais uniquement dans des conditions optimales. À Dender, j’ai la chance de travailler avec Timmy Simons et Dany Verlinden, deux grands noms de notre football. Ce que j’aime chez eux, c’est leur extraordinaire simplicité. C’est une qualité que j’ai également retrouvée chez des gars comme Dacourt, Mane, Malouda et Koulibaly. Ils sont les plus faciles à coacher car ce ne sont pas des pseudo-stars, il ne faut juste pas leur raconter de conneries (sic). Avoir côtoyé de telles personnes est une grande satisfaction car j’y suis arrivé en restant moi-même, sans lécher les bottes de qui que ce soit. ”

Son retour à Seraing

“C’est la première fois de ma vie que je ne me réjouis pas d’arriver à un match. Cela n’a rien à voir avec les joueurs ou les supporters mais il y a là-bas des gens que je saluerai uniquement par politesse. La blessure suite à mon licenciement n’a toujours pas cicatrisé, surtout sur le plan humain. J’ai une grande gueule et un petit cœur : certaines personnes dans ce club m’ont déçu et trahi à un point inimaginable. J’aurais accepté d’être viré si, après dix défaites de rang, la direction avait tenté le tout pour le tout en engageant quelqu’un comme Frankie Vercauteren. Ce n’était pas le cas; je me suis fait cartonner (sic) après avoir gagné à Malines, au Standard et je me suis fait remplacer par quelqu’un qui n’avait jamais connu ce niveau. Je le dis sans animosité envers Jean-Sébastien Legros, que j’ai d’ailleurs encore croisé la semaine dernière. Lorsqu’on m’a engagé, on m’avait vendu un projet sur le long terme; nous avions même déjà prévu un recalcul de mon salaire en cas de relégation mais on a préféré me mettre à la porte après trois mois. C’est dommage car je pense que si j’étais resté, le club aurait été plus proche du maintien… ”

Ses retrouvailles avec Proment

“J’avais demandé au club d’intégrer Grégory Proment dans mon staff. Auparavant, il était payé en temps plein alors qu’il s’occupait des U21 qui ne s’entraînaient qu’en soirée. Il a des compétences, il est très motivé et il a un passé footballistique plus qu’intéressant. Je suis convaincu qu’il peut faire quelque chose d’intéressant comme T1. ”

Le noyau

Seraing : Galjé, Margueron, Desille, Nekadio, Tshibuabua, Kilota, Ndiaye, Trémoulet, Métanire, Spago, Kebe, Dembélé, Mvoué, Cachbach, Guillaume, Bayo, Lepoint, Diarra, Sissoko, Douane, Camara, Raillot, Serwy, Fall, Soumah-Abbad.

Sy (cuisse), Sègbè (genou) et Solheid (cuisse) et Detienne sont blessés.