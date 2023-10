Romain Métanire (Seraing) a joué au All-Star de la Major League Soccer avec des stars mondiales : “Zlatan a été cool avec moi dans le vestiaire”

Il y a quatre ans, le défenseur de Seraing, arrivé dans les derniers instants du mercato estival, a été sélectionné pour une rencontre de prestige entre les meilleurs joueurs de Major League Soccer et l’Atlético Madrid. Ses six assists en quatorze apparitions avec Minnesota avaient tapé dans l’œil des organisateurs, qui lui avaient fait une place parmi tous ces grands noms du football mondial. “Zlatan et les autres étaient déjà un petit peu plus âgés mais leur niveau restait incroyable. C’est inexplicable, ils appartiennent à un autre univers”, sourit-il.

Pour autant, il n’a pas joué à la groupie dans le vestiaire. Pas question de demander un autographe ou une photo alors que de nombreux joueurs n’auraient pas résisté à cette tentation. “Je suis quelqu’un de timide mais le contact s’est fait assez naturellement et facilement. Ils ont été cool avec moi et m’ont dit qu’ils m’avaient vu jouer et que je réalisais une bonne saison avec mon club.”

Le rêve américain pour ce fan de New York

La rencontre s’était finalement soldée par une défaite contre l’Atlético mais cette expérience témoigne du respect gagné par l’international malgache de l’autre côté de l’Atlantique. En 2019, il n’avait pas hésité à quitter Reims, où il manquait de temps de jeu, pour vivre son “rêve américain”, comme il le souligne lui-même, en paraphant un bail de trois ans à Minnesota. “J’ai toujours été attiré par les États-Unis. Cela faisait quatre ou cinq ans que je me rendais régulièrement à New York. Lorsque l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas hésité longtemps.”

À Minneapolis, il découvre un autre monde. “Les voitures, les buildings, les routes : tout est plus grand”, décrit-il. Romain Métanire avait pris un maximum de renseignements avant de quitter le continent européen. Par exemple, il était parfaitement conscient que ses nouveaux dirigeants avaient, à tout moment, le loisir de l’échanger contre un autre joueur et de l’envoyer dans un autre club, comme vient d’ailleurs de le découvrir notre compatriote Toumani Camara en NBA. “Un de mes équipiers l’a vécu, c’était bouleversant. La direction l’a appelé un matin pour simplement lui dire qu’il devait déménager dans un autre club. Heureusement, je n’ai jamais vécu pareille situation.”

Le droitier sérésien s’est épanoui dans un championnat “ouvert, physique, avec beaucoup d’espaces”. En trois ans, il a également vu le football – ou soccer – se développer à une vitesse folle. “Il y a un réel engouement autour de ce sport. Des statistiques disent même que chez les jeunes, le football est devenu l’activité numéro un.”

20 000 spectateurs à chaque match

Pourtant, le football américain, le baseball et le hockey sur glace sont considérés comme des institutions aux États-Unis. À Minneapolis, les Minnesota Vikings sont vénérés et brassent une foule impressionnante lors de chaque rencontre à domicile. “Il y a environ 80 000 personnes lors de chaque match, mais nous attirions quand même 20 000 supporters dans notre stade de football, ce n’est déjà pas mal. Une autre différence ? Peut-être nos salaires. C’est vrai qu’on ne s’approchait pas des émoluments des stars du foot américain (rire).”

L’été dernier, Romain Métanire a mis un terme à son expérience américaine. Quelques clubs de deuxième division locale étaient intéressés par ses services mais une blessure aux ischios ne lui a pas permis de décrocher un contrat. Il a donc décidé d’accepter le défi proposé par Seraing, où son vécu footballistique fait déjà la différence. “J’arrive toujours plus tôt au stade pour aller à la salle de musculation. J’essaie d’embarquer deux ou trois jeunes avec moi et de leur expliquer que ce travail leur sera bénéfique s’ils veulent réaliser une longue carrière.”

Une fois cette aventure terminée, il retournera aux USA, où son épouse et ses deux enfants sont restés. “Mon projet est de vivre à Minneapolis. ”

