Seraing doit réagir au Lierse pour éviter de se faire peur : “Nous allons changer de méthode et repartir de zéro”

Offrir de la stabilité aux joueurs

Seraing a évolué dans des schémas à trois et deux défenseurs, tout en bousculant son animation pour contrer les points forts adverses. Des changements qui ont parfois semblé perturber les joueurs. “J’ai pensé à modifier notre tactique mais je pense que mes gars ont besoin de stabilité. Nous allons plus nous soucier de nous, plutôt que regarder ce que fait l’équipe en face. Nous avons abordé notre amical au Standard (1-0) dans cet état d’esprit et cela a plutôt bien fonctionné, dit le coach. L’adjoint du Standard m’a dit qu’on leur avait posé des difficultés. J’ai aussi compris que mes joueurs avaient pris beaucoup de plaisir lors de cette rencontre. Cela m’a conforté dans mes idées.”

Du changement dans le onze de base

Les incertitudes autour de Tshibuabua, Dembélé et Bayo pourraient contraindre le staff à bousculer la hiérarchie. “Il est peut-être temps de changer quelques joueurs pour trouver la bonne formule.”

Gérald Kilota devrait retrouver une place de titulaire. Il serait aligné au cœur de la ligne médiane, aux côtés de Sambou Sissoko. “Un de mes anciens entraîneurs m’avait expliqué qu’un joueur se battrait plus sur un terrain si c’était pour aider un ami. Je vais donc essayer de rapprocher certains joueurs qui partagent certaines affinités. Je pense notamment à Kilota et Sissoko, mais aussi à Lilian (Raillot) et Maïdine (Douane).”

Enfin bien commencer un match

Seraing a été mené quatre fois lors de ses cinq derniers matchs. Cette statistique confirme la difficulté des Sérésiens à se concentrer dès le coup d’envoi. “Cela fait cinq ans qu’on m’en parle mais depuis, les joueurs et les coaches ont changé, sans qu’on parvienne à trouver une solution, grimace Gérald Kilota. Je n’ai pas d’explication car à l’échauffement, je sens que tout le groupe est concentré et a faim.”

Au Lierse, il sera important de commencer pied au plancher, histoire de ne pas permettre à un concurrent direct de retrouver de la confiance…

Le noyau

Galjé, Margueron, Desille, Nekadio, Tshibuabua (?), Solheid, Kilota, Ndiaye, Trémoulet, Métanire, Spago, Kebe, Dembélé (?), Mvoué, Cachbach, Guillaume, Bayo (?), Lepoint, Diarra, Sissoko, Douane, Camara, Raillot, Serwy, Fall, Soumah-Abbad.