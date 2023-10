Seraing ne s’est créé qu’une seule véritable opportunité : à la 38e minute, une frappe de Fall obligeait Teunckens à se détendre. Pour le reste, les attaquants sérésiens ont gâché leurs rares sorties offensives à cause d’un trop grand nombre de hors-jeu ou d’un manque de lucidité dans la dernière passe. Les Anversois ont eu le mérite d’amener un peu de danger devant le but de Margueron, auteur de deux parades décisives mais qui ne pouvait rien sur la reprise de la tête à bout portant d’Ocansey.

Ce revers est encore plus douloureux que les précédents car Seraing voit ses concurrents pour le maintien revenir à sa hauteur. Le Lierse ne pointe plus qu’à une unité, tandis que Beveren et Ostende, qui jouent ce dimanche, peuvent les rejoindre à neuf points.

Lierse : Teunckens, Libert, Marijnissen, Boone, Schouterden, Tarfi (89e Cools), Brebels, Van Acker, Van Dessel, Sampers (15e Ocansey puis 90e+2 Kireev), Oulare.

Seraing : Margueron, Métanire, Tshibuabua, Ndiaye, Kebe, Kilota (89e Lepoint), Raillot (80e Bayo), Cachbach, Sissoko (89e Solheid), Fall, Douane (60e Soumah-Abbad).

Arbitre : M. Bourdeaud’hui.

Avertissements : Raillot, Sissoko, Tarfi, Van Dessel, Tshibuabua.

Le but : 48e Ocansey (1-0).