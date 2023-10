Battu au Lierse (1-0), Seraing n'a plus que deux points d'avance sur le premier relégable : la situation est inquiétante

Le Lierse n’a pas été beaucoup plus dangereux dans une rencontre au spectacle peu emballant. Malgré tout, les Anversois ont trouvé l’ouverture via une reprise de la tête d’Ocansey, oublié au petit rectangle suite à une bête perte de balle de Lilian Raillot. Ils auraient même pu inscrire deux buts supplémentaires mais Lucas Margueron, l’une des rares satisfactions sérésiennes, signait deux arrêts de classe.

Avec deux victoires en neuf journées, Seraing se retrouve à la treizième place, avec deux points d’avance sur le premier relégué. Clairement, la situation du club inquiète tant certaines individualités ne donnent pas satisfaction (Douane en tête, qui a mis… quarante secondes pour quitter la pelouse lors de son remplacement) et les jeunes continuent, semaine après semaine, à répéter les mêmes erreurs. “On a mieux joué que contre Dender mais nos défaites font chuter la confiance du groupe. On va se remettre au travail. Cela va vous sembler bateau mais c’est la seule chose à faire”, termine le coach.

Le match

Lierse : Teunckens, Libert, Marijnissen, Boone, Schouterden, Tarfi (89e Cools), Brebels, Van Acker, Van Dessel, Sampers (15e Ocansey puis 90e+2 Kireev), Oulare.

Seraing : Margueron, Métanire, Tshibuabua, Ndiaye, Kebe, Kilota (89e Lepoint), Raillot (80e Bayo), Cachbach, Sissoko (89e Solheid), Fall, Douane (60e Soumah-Abbad).

Arbitre : M. Bourdeaud’hui.

Avertissements : Raillot, Sissoko, Tarfi, Van Dessel, Tshibuabua.

Le but : 48e Ocansey (1-0).