L’avant sénégalais, formé à Dakar et à Metz, saisit les minutes qui lui sont offertes…

L’histoire d’Amadou Dia Ndiaye, né à Thiès (Sénégal) ressemble globalement à celle d’autres Sérésiens… et messins.

“J’ai été repéré par Génération Foot en 2012”, se rappelle le joueur né le 2 janvier 2000. “Cela signifiait quitter le cocon familial, mes trois frères et ma sœur, pour rejoindre Dakar. Je dois avouer être passé par une période assez compliquée au moment de ce départ.”

Du côté de l’Académie implantée au sein de la capitale sénégalaise, l’attaquant grandit. “Une fois installé, la situation n’a pas été trop compliquée à vivre car faire du foot mon métier a toujours été un rêve. Puis, j’appartenais à un centre de formation réputé. Qui alliait foot et études.”

Durant ce séjour (“j’y suis resté cinq ans”), l’attaquant culminant aujourd’hui à 1m86 y croise la route d’actuels coéquipiers. “Wagane Faye et Aboubacar Lô ont un parcours similaire au mien. On s’est connu à Dakar et ils ont été, comme Moussa (Gueye) importants quand je suis arrivé à Seraing. C’est essentiel que des grands frères sénégalais te montrent le chemin quand tu découvres un pays.” (...)