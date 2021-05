Puis intervenaient deux fautes de main. L’une de Faye (comme à l’aller !), l’autre de Wuytens. Comme à l’aller, Frey et Mikautadze ne manquaient pas l’aubaine d’alimenter leur compteur. Et, après 20 minutes, on atteignait déjà le score de l’aller !

Si Seraing avait abordé la partie avec beaucoup d’allant, la période post-égalisation s’avérait un peu plus complexe à négocier. Waasland pressait plus haut et les Métallos avaient un peu de mal à ressortir. Sauf sur des frappes à distance de Lahssaini et Mikautadze en fin de premier acte. Puis survient le coup franc de Jallow et la reprise de la tête de Sabaouni qui propulse, provisoirement, Seraing en D1A.

Waasland – Seraing 1-2



Waasland : Jackers, Schryvers, Nilsen, Wuytens, Khammas; Bertone, Verstraete, Heymans, Sinani, Koita, Frey



Seraing : Dietsch; Swers, Nadrani, Faye, Kilota; Jallow, Sabaouni, Lahssaini, Bernier; Al Badaoui, Mikautadze.



Arbitre : M. Boucaut



Avertissements :



Les buts : 15e Frey sur pen. (1-0), 22e Mikautadze sur pen. (1-1), 45e+4 Sabaouni (1-2)