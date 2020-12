Entre Génération Foot, Metz et Seraing existe une voie royale pour les meilleurs joueurs sénégalais.

Ce parcours, Ablie Jallow (22 ans) l’a aussi réalisé. À une grosse différence près : il est Gambien et a débuté au Real Banjul dans son pays natal. "J’étais cependant très jeune (15 ans) quand j’ai quitté mon pays pour rejoindre le Sénégal et Génération Foot. Ma première année a été compliquée car je ne pouvais pas disputer de match officiel, il m’a dès lors fallu me contenter d’entraînements. Ce qui était d’autant plus ardu mentalement que j’avais laissé ma famille en Gambie. Ce, même si la décision de rejoindre l’Académie était une évidence."