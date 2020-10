Emilio Ferrera n’est pas du genre à verser dans le sentimentalisme. À passer sous silence les tâches non exécutées par un de ses protégés. Si un joueur n’applique pas les consignes données, il doit en assumer les conséquences. Cette mésaventure est survenue à Alessio Cascio. Dont la réaction a été positive. "Le coach demande que l’on réponde toujours présent et que l’on soit prêt à tous les niveaux. Lors du match contre Deinze, je n’avais pas fait ce qu’il fallait, à savoir me retourner et percuter."