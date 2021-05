Du côté du Pairay, la zénitude habitait le stade et les joueurs en ce jeudi après-midi. Avant un départ, ce vendredi midi, pour une mise au vert à Gand.

Antoine Bernier n’échappe à cette sérénité qui ne semble pas être de façade. "On se sent prêt pour une deuxième finale au cours de laquelle on devra mettre les bouchées doubles. Notre première obligation sera de marquer si l’on veut s’offrir une chance de D1A...