En inscrivant son 5e but de la saison dimanche soir à Lokeren, Antoine Bernier a évité à Seraing une contre-performance.

Car face aux jeunes de NXT Bruges, il s’est agi du but victorieux. "On ne peut pas se montrer satisfait du contenu de ce match mais ce goal, important pour l’équipe, me ravit."

Doit-on voir dans la prestation mitigée des Métallos la présence d’une pression, inexistante à l’entame de la compétition ? "Peut-être a-t-on en effet joué avec un peu trop de pression. Cependant, il nous faut retenir que l’on réalise une superbe opération en vue de la place de dauphin de l’Union. Désormais, chaque match va être capital."