Arrivé en provenance de l’Antwerp (comme Gaël kakudji déjà prêté au RFC Liège), Antoine Bernier, Dinantais de naissance (le 10 septembre 1997) a déjà montré de belles choses lors de ses deux titularisations avec Seraing (D1B). Notamment de la vitesse ballon au pied, avec toujours l’intention de foncer vers le but adverse !

“La vitesse et ma facilité en un contre un sont deux atouts de mon jeu. Sans oublier que je sais me montrer altruiste. Et, comme Emilio Ferrera me fait jouer en n°10, je dispose de plus de facilités afin de me retourner et d’aller de l’avant.”