Dimanche dernier, Seraing s'inclinait 0-1 contre le RWDM et perdait également son buteur Georges Mikautadze qui, pour rappel, était exclu pour avoir laissé trainer le pied sur Ruyssen, le défenseur molenbeekois.La première sanction proposée était de 3 matchs, plus un avec sursis, ainsi qu'une amende de 1500 euros, plus 250 avec sursis. Le club jugeant cette punition trop sévère contestait mais elle restait inchangée et l'amende effective était même augmentée de 250€. Les Métallos interjetaient appel.

Le Comité d'Appel a déclaré ce recours "recevable mais non fondé". Georginho manquera donc la dernière rencontre de 2020 ce dimanche à Deinze, ainsi que les deux premières de 2021, à Westerlo et face au Club NXT.