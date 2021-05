Coach de Seraing (2014-2015) en D2 ancienne mouture, puis directeur sportif des Métallos de janvier à août 2019, Arnauld Mercier a ensuite entraîné, durant 23 matchs, de fin août 2019 à février 2020, Waasland-Beveren. Le technicien français suit de près le duel auquel se livrent ses deux anciens clubs pour un siège en D1A.

Arnauld Mercier, vous êtes libre. Pourrait-on vous revoir bientôt en Belgique ?

"Je suis en mode… discussion. Avec la crise sanitaire, le métier d’entraîneur est devenu encore plus difficile. Mais j’ai toujours bon espoir de trouver un projet qui me ressemble. Et, de préférence en Belgique, où je me suis toujours bien senti. De plus, cela me permet de rester près de ma famille à Valenciennes."

Vous avez regardé la manche aller. Quels enseignements en avez-vous retenus ?