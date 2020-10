“Un manque de gabarit a moins d’impact sur une équipe quand tout le monde est déterminé”, signale le défenseur d’1m88.

Lors du match inaugural à Lommel, on sentait Benjamin Boulenger en difficulté. Surtout en raison du pressing haut des Limbourgeois.

Depuis, le défenseur français a pris ses repères et s’est même senti pousser des ailes offensives. Marquant, à chaque fois sur corner, lors des deux dernières sorties des Métallos. “C’est toujours agréable de marquer pour un défenseur. J’ai eu le bonheur de bénéficier de deux ballons similaires pour inscrire ces deux buts.”

Concernant son début de saison, le Français est transparent. “Si j’ai été moins présent lors de nos deux premières rencontres, j’ai pris confiance. Puis on commence à tous mieux se connaître et c’est dès lors plus aisé de défendre.” (...)