Lors de son premier séjour au Pairay, Sami Lahssaini avait tout de suite laissé entrevoir de belles dispositions.

Son contrat signé avec Metz en était la confirmation. Et, même s’il n’a que très peu joué avec l’équipe fanion des Grenats, Sami Lahssaini est revenu à Seraing cet été plus fort. Plus costaud. Plus solide dans les duels.

Contre l’Union Saint-Gilloise ce dimanche, il a clairement réalisé une prestation taille patron ! "Je prends de l’âge, de la maturité, je m’affirme et je me sens bien. Maintenant, je ne sais pas si je suis le patron de l’équipe."