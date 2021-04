Danijel Milicevic est, pour l’instant, l’un des rares Métallos à disposer d’une riche carte de visite. Néanmoins, depuis son arrivée au Pairay, l’ancien Panda n’a guère pu contribuer à la brillante saison de son équipe. À cause, notamment, d’une suspension et de petites blessures. Remis à temps d’un souci au mollet et aux ischios, l’ex-international bosnien va réintégrer le groupe pour les deux matchs couperets face à Waasland-Beveren. Mili connaît bien ce type de situation : tour final, PO3 ou encore confrontations en aller-retour, il a tout joué et beaucoup gagné.