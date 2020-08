L'équipe de la semaine en D1B



À peine de retour en D1B que Seraing a marqué les esprits. Par sa victoire retentissante (3-5) à Lommel d’abord. Par ses individualités ensuite.Comment la D1B Pro League pouvait-elle éviter de mettre Georges Mikautadze dans son onze de la semaine ? Impossible. On retrouve dès lors forcément le Franco-Géorgien en titulaire en pointe. Ses quatre buts et son efficacité ont éclaté au grand jour et tout Seraing espère une confirmation au cours des semaines à venir.Mais l’avant prêté par Metz est accompagné par la présence de Sami Lahssaini dans cette équipe type. Le Sérésien, propriété de Metz, a apporté clairement sa contribution au beau succès acquis après la pause principalement. Non seulement le milieu de terrain s’est clairement musculairement épaissi mais son volume de travail a été conséquent.Voilà deux nouveaux excellents signes encourageants pour les promus…