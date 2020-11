Une attaque qui rugit et une défense qui miaule. Voilà le paradoxe des Sérésiens qu’ils devront gommer prochainement.

Véritable douche froide après moins de quinze minutes de jeu pour les Métallos.

Non pas à cause des trombes d’eau qui tombaient sur Deinze à ce moment-là mais, plutôt, des deux buts inscrits par Dansoko et Staelens à la suite d’une série d’erreurs défensives commises par les visiteurs.