"George les frappe depuis le début de la saison, il était donc normal que le penalty lui revienne. Moi, je ne suis là que depuis quatre mois", expliquait l’ancien Gantois. Ce tournant ne retire rien à la qualité de la prestation des Métallos. "On a fait plus que jeu égal et même mieux qu’eux en nous créant plus d’occasions. Je suis fier de notre équipe."