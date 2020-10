Certaines actions témoignent d’une volonté de progresser. En s’offrant la venue de Danijel Milicevic (ex-Eupen, Charleroi et Gand), Seraing fait passer un message d’ambition. "J’étais en fin de contrat à Eupen et le mercato, en raison de la pandémie, est particulier", signale l’offensif. "Cela fait un moment que je connais Mario (Franchi) par l’intermédiaire du fils de Radanovic. Il m’a toujours dit qu’il aimerait m’avoir dans son club. Un club qui veut grandir et désireux de réaliser un truc cette année."