On ne présente plus Danijel Milicevic. Ancien d'Eupen (2 passages) et de Gand, avec qui il a disputé la Ligue des Champions, le milieu offensif vient de se lier avec Seraing (D1B) pour deux saisons. Voilà qui situe les ambitions du cercle métallo., soutient Mario Franchi.

Voilà en tout cas un gros coup frappé par les Rouge & Noir.