Suite aux nombreux cas de Covid dans le camp flandrien, le match Deinze-Seraing avait été remis la semaine dernière. Du côté du Pairay, on attend un contact de l’Union Belge afin de savoir si ce duel entre promus se tiendra le week-end prochain (celui du 14-15 novembre). La date semble idéale puisque libre en raison des matches internationaux.



Si tel est le cas, Seraing ne programmera aucun match amical. Si la rencontre n’était pas fixée à cette date, les Métallos disputeraient une joute amicale afin de permettre aux éléments disposant de moins de temps de jeu (Machado, Faye, Mignon, Werner…) ou à ceux récemment arrivés (Cissé et Milicevic) de prendre du temps de jeu. On annonçait une affiche face à Saint-Trond le vendredi 13 novembre mais ce match n’aura pas lieu. C’est une certitude. L’amical programmé le serait à Metz le (probablement le samedi) face à l’équipe lorraine, dont on connaît les rapports proches avec le cercle liégeois.





L’Union Belge devrait faire connaître sa décision assez rapidement.