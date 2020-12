Seraing s'est incliné 3-0 à Deinze il y a deux semaines. Les conséquences de ce match ne se font pas ressentir uniquement au niveau mathématique au général. La commission de review avait décidé de faire poursuivre Danijel Milicevic, par le Parquet de l'Union belge.A la 23e minute, alors que le score était déjà de 2-0, le milieu de terrain bosnien avait tenté de récupérer un ballon au duel avec Jannes Vansteenkiste, le défenseur adverse. Les deux joueurs s'étaient percutés et l'arbitre, Laurent Willems, n'avait pas sifflé. Cependant, sur le ralenti, on voyait clairement le pied de Milicevic aller s'écraser sur la cheville de Vansteenkiste.Le comité Disciplinaire pour le Football Professionnel a décidé de suspendre le Métallo pour deux rencontres effectives à partir du 9 décembre et de lui infliger une amende de 1000 euros. Il devrait donc manquer les matchs face au RWDM (13/12) et... à Deinze (20/12). Mais le club a décidé d'aller en appel de la décision.