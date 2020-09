L'entraineur est fier de son équipe tout en sachant les failles à (tenter de) combler.

Ses connaissances tactiques ont toujours été (quasi) unanimement reconnues par ses joueurs.

Après la défaite face à Westerlo, qui n’a aucun lien avec le dispositif, Emilio Ferrera a eu une analyse juste et franche. “Westerlo est un juste vainqueur car on n’a pas pu reproduire ce qu’on espérait réaliser. Mon équipe n’est pas encore prête à assumer des matches au cours desquels des éléments viennent la contrarier. En deuxième mi-temps, on n’a pas su interpréter le duel de la meilleure des façons. On s’est exposé à deux reprises sur les dégagements du gardien, sans compenser.”