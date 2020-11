Face aux Anversois, Seraing a certainement livré sa prestation la moins aboutie. Encaissant trois buts face à une formation à vocation uniquement défensive et ne parvenant que trop rarement à inquiéter le gardien visiteur.

Bref, pas de quoi contenter Emilio Ferrera, rétabli. Que du contraire. "Avez-vous vu le nombre incalculable de centres ? Soit ils étaient contrés. Soit mal ajustés. Soit, et cela me surprend, il n’y avait pas assez de présence dans le rectangle adverse ! On a eu le contrôle du match et des flancs, mais trop peu de joueurs à proximité du but lierrois."