"Je pense qu’il était plus prudent pour tout le monde de ne pas jouer. Le terrain a désavantagé les deux équipes et cela a gâché notre soirée. Je ne sais pas comment on va faire pour le récupérer", précisait le coach des Métallos, qui reçoivent Lommel dès samedi en D1B. "Mais on a tout de même assisté à un bon match malgré les circonstances, avec des occasions et des buts. Je suis fier de mes joueurs qui ont, pour la plupart, prouvé qu’ils avaient le niveau de la D1A."