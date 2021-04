À la veille de la manche aller face à Waasland (son premier club de D1), Emilio Ferrera, coach de Seraing depuis janvier 2020, s’est livré.

Emilio, votre équipe a largement évolué en fin de saison : vous avez pris plus de points en marquant moins et en encaissant moins.

"C’était indéniable que ça allait se passer ainsi. On était satisfaits du nombre de buts marqués au début. Sous forme de boutade, je disais que les clean sheets n’étaient pas importantes mais on y travaillait en essayant de limiter les risques pris. Puis les joueurs ont grandi et pris de l’expérience. On n’a pas tout axé sur l’aspect défensif. C’est venu de manière naturelle."

Il n’y a pas eu d’intervention du staff afin d’opter pour une prise de risque moins importante ?