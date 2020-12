Son cadeau de Noël professionnel, Francesco D’Onofrio l’a reçu ce 20 décembre à Deinze. Où il a fêté sa première titularisation de la saison, lui qui est bloqué par Swers et Godart.



"Sincèrement, ce n’est que du pur bonheur", signalait l’arrière latéral avec un large et franc sourire. "Commencer un match et le terminer, cela fait plus d’un an que cette sensation m’était étrangère. Puis, tous mes équipiers n’ont cessé de m’encourager."