Georges Mikautadze: "Je n'ai jamais perdu le don de la finition" Seraing Emmanuel Thyssen

Moins efficace ces dernières semaines, le buteur métallo garde sourire et confiance.



Alors que la grosse majorité de ses équipiers avaient quitté la pelouse d’entraînement, Georges Mikautadze continuait à s’exercer à frapper des coups francs. Avec le sourire et, visiblement, beaucoup de plaisir. "Chaque séance est amusante et je travaille toujours un peu les phases arrêtées avec joie."



(...)