Prêté par Metz cette saison, Mikautadze a longtemps été le véritable phénomène de cette D1B. On se souviendra notamment de son quadruplé en début de saison à Lommel ou encore des triplés contre Le Lierse et le Club Nxt.



Il a aussi été élu meilleur joueur de son club.

Coup de sifflet final ce dimanche après-midi pour le championnat de D1B. L'aventure longue de 28 matchs est terminée. Elle a vu l'Union St-Gilloise remporter le titre et le RFC Seraing finir sur la deuxième marche du podium. Une place synonyme de qualification pour le barrage aller-retour face à Waasland-Beveren, avant-dernier de D1A, pour une montée à l'échelon supérieur.Ce week-end, Seraing a fini en beauté en s'imposant 1-3 à Lommel. Une rencontre disputée sans le buteur Georges Mikautadze. Mais le puissant attaquant prêté par Metz était très attentif à cette dernière journée et plus particulièrement au match Union St-Gilloise - Deinze. Un duel avec un enjeu important pour le Franco-Géorgien: le titre de meilleur buteur du championnat Et c'est finalement bienqui termine avec "le taureau d'Or" sur le dos. Auteur de 19 buts cette saison, il est à égalité avec Dante Vanzeir, qui n'a pas joué ce dimanche. Mais l'attaquant de l'Union a marqué moins de buts en déplacement. Deniz Undav, l'autre avant des Unionistes, était à 16 buts avant le match de ce week-end mais n'en a inscrit "qu'un seul" face à Deinze (17 au total, donc). Il termine troisième de ce classement.