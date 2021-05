Seraing a signé son retour au sommet du football belge après une saison cinq étoiles en D1B. Parmi les éléments qui ont permis cette deuxième montée consécutive, il y a le partenariat avec le FC Metz. En plus de son (large) soutien financier, le club lorrain a prêté plusieurs joueurs aux Métallos. Si l'on parle souvent de Georges Mikautadze qui, après une incroyable de lui au fil des matchs. Metz a décidé deaventure, retournera dans son club, il ne faut pas oublier Guillaume Dietsch.

Jeune portier de 20 ans à peine, il a signé neuf clean sheets avec les Rouge et Noir et s'est montré de plus en plus convaincant et décisif au fil des rencontres. Metz a décidé de le conserver sous son aile jusqu'en 2023. Mais il se pourrait que Dietsch reste quelques mois de plus au Pairay afin d'acquérir encore un peu plus d'expérience et découvrir le sommet du football belge.

"Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec le FC Metz ! C'est une vraie fierté de prolonger avec mon club formateur. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui m'ont accompagné durant ma formation. C'est un plaisir de continuer l'aventure" , a déclaré le dernier rempart au moment de parapher son contrat.