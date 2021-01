Jean Nicolay Jr a connu toute la récente progression de Seraing, depuis la provinciale jusqu’à la D1B en passant par le rachat du matricule. Mais l’entraîneur des gardiens avait déjà séjourné à Seraing.

Commençons par votre retour au Pairay il y a 8 ans. Comment s’est-il finalisé ?

"Je venais du Standard et mon fils Noah est arrivé au Pairay en même temps que moi. Dans un premier temps, on m’a demandé de regarder les gardiens, puis je me suis occupé des keepers de l’équipe première en P1 puis en D2. Le parcours pour arriver en D1B a été complexe quand le club a été privé de transferts durant plusieurs mercato."