D’abord un aparté : comme Mouscron il y a trois semaines, la descente de Waasland-Beveren ne va pas émouvoir grand monde. Outre ses arrangements avec Malines et sa façon irritante de sauter sur chaque occasion judiciaire pour sauver sa peau, le club n’a jamais eu de ligne de conduite sportive en Pro League pendant ses neuf saisons parmi l’élite. Chaque mercato donnait l’impression d’avoir été improvisé et la direction espérait juste qu’un club soit plus mauvais que lui pour ne pas basculer. Même si beaucoup de jeunes Belges y ont reçu une chance, Beveren devra se réinventer s’il veut revenir. Fin de l’aparté.