Qui pouvait parier il y a moins d'un an que Seraing serait en D1A? Absolument personne! Et pourtant, le club l'a fait avec, à sa tête, Emilio Ferrera. A présent, l'histoire est terminée puisque le T1 a rejoint La Gantoise, alors qu'il lui restait un an de contrat du côté du Pairay. Un départ qui touche tout le monde. Le club a tenu à remercier son entraîneur par le biais d'une lettre.

“Monsieur Ferrera,

Cher Emilio,



Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, écrivait Paul Eluard.



Depuis le 8 mai 2021, chaque sympathisant de notre club doit se pincer pour y croire. Ils l'ont fait, tu l'as fait ! Le grand barnum de la D1A va redécouvrir le charme pittoresque du Pairay la saison prochaine. Tu as réussi un pari complètement fou, tu as atteint les trois objectifs quelque peu surréalistes que tu t'étais fixés, au fur et à mesure que la saison avançait. Il fallait tout d'abord assurer le maintien au sein de cette D1B si particulière, que notre club découvrait. Puis, tu t'es mis à rêver d'accéder aux barrages, après avoir fait la course en tête pendant presque toute la phase classique. Puis enfin, il y eut cette dernière montagne à gravir, avec le double écueil waaslandien. Et enfin, la délivrance ! Quelle délivrance, quelle démonstration de football offensif comme tu l'aimes pour sceller un exploit historique.



Là, tu t'es lâché, tu as savouré l'instant présent. Tu avais bien mérité de décompresser un peu, après avoir mené, tambour battant, tout un club vers le sommet du football belge.



Bien sûr, tu n'étais pas sur le terrain. Bien sûr, c'est le travail de tout un staff, de toute une équipe derrière toi. Mais tu as été le moteur qui a enclenché la dynamique, qui a fait monter les tours, puis qui a accéléré pour faire la différence.



Ce ne fut pas simple tous les jours. Ni pour toi, ni pour ton entourage. Tu as été très exigeant, intransigeant même, tu n'as rien laissé au hasard surtout. Tu as fait grandir le club à bien des niveaux, même s'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le top à tous les étages.



A ton contact, chaque rouage du club a effectué un pas en avant. Les joueurs tout d'abord, évidemment, eux qui ont certes encaissé bien des sermons, mais qui ont surtout su comprendre tout ce qu'ils avaient à gagner en t'écoutant et qui ont merveilleusement traduit sur les pelouses ton langage. Ton staff, bien sûr, qui a vécu au plus près avec toi toute cette aventure et qui a su te placer dans les meilleures conditions. Et puis, toutes ces personnes de l'ombre qui sont indispensables au bon fonctionnement d'un club. Elles aussi ont beaucoup appris à ton contact.



Au fil des jours, elles ont découvert toutes les facettes de ta personnalité. Une confiance mutuelle s'est installée. Il suffisait parfois d'un mot, d'un regard, d'une expression.



Après la rencontre à Waasland-Beveren, tu as notamment déclaré que tu avais vécu à Seraing ce que chaque coach rêvait de connaître dans une carrière : faire évoluer une équipe exactement comme tu l'avais souhaité, avec des résultants plus que probants à l'appui.



Tu laisses un héritage extraordinaire. Tu as marqué l'histoire du club. Tu n'oublieras pas Seraing et Seraing ne t'oubliera pas.



Ce fut un honneur de vous côtoyer, Monsieur Ferrera.”