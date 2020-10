Grâce à sa victoire conquise dimanche au RWDM, Seraing a bouclé le premier quart du championnat en tête de la D1B. Avec 15 points au compteur, soit un de plus que l’Union Saint-Gilloise, les Sérésiens ont assuré le spectacle durant les sept premières rencontres, avec 25 buts inscrits, dont 14 par le seul Mikautadze. Un début de saison rêvé qui a placé les promus aux commandes du championnat et fait de Seraing l’un des candidats au titre. Du côté des joueurs, on savoure, mais on ne s’emballe pas, comme le confie le défenseur Benjamin Boulenger.

Benjamin, revenons sur ce match au RWDM et cette entame de match manquée. Comment l’expliquer ?

“C’est difficile à expliquer. Nous étions nonchalants et nous ne parvenions pas à récupérer les deuxièmes ballons. La rencontre semblait mal engagée avec ces deux buts encaissés mais nous sommes parvenus à convertir en but notre première occasion. Ce 2-1 nous a remis dans le match et permis d’entamer notre retour dans la rencontre.”