Emilio Ferrera et Seraing ont réalisé un véritable exploit en accédant à la D1A au terme d'une saison inattendue. Malgré les performances et l'année de contrat qu'il lui reste, le coach devrait s'en aller et rejoindre La Gantoise avec son Académie. Une réunion avec les dirigeants de Metz doit encore avoir lieu en début de semaine.

Les possibilités sont nombreuses pour remplacer Emilio Ferrera. Le nouveau T1 pourrait venir directement de l'entourage messin ou encore de celui de... Lucien D'Onofrio, qui a quitté l'Antwerp et qui semble proche d'un retour en bord de Meuse, sur rive droite cette fois. On cite les noms de Franky Vercauteren (qui devrait cependant quitter la Belgique pour la Russie), T1 de l'Antwerp, ou encore de Michel Preud'homme. Mais une possibilité vient s'ajouter à la liste puisque, selon nos informations, une piste mènerait à un certain Laszlo Bölöni.



Après le Standard, l'Antwerp et La Gantoise, le coach roumain de 68 ans pourrait connaitre un quatrième club en Belgique. Limogé du Panathinaikos le 11 mai après plus d'un mois sans victoire, il est actuellement libre de tout contrat.



Contacté à ce sujet, Seraing, qui ne dit pas de 'non' formel ne veut pas trop s'étaler sur le sujet tant qu'Emilio Ferrera est toujours contractuellement en place. "On ne pas parler de Laszlo Bölöni, Michel Preud'homme ou autre en ce moment chez nous. J'ai un entraîneur sous contrat. Le jour où ce ne sera plus le cas, je verrai...", déclare Mario Franchi, le président.



On devrait y voir un peu plus clair d'ici quelques jours...