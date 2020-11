Seraing a concédé son sixième penalty à un quart d'heure du terme ce dimanche face à Westerlo. Une décision arbitrale contestée et contestable qui a permis à Westerlo de prendre les commandes de la partie et qui a eu le don de mettre le coach sérésien, Emilio Ferrera, hors de lui. Après le penalty, il a décidé de quitter le petit banc, avant de recevoir un carton rouge de M. De Beuckelaere.Le Parquet de l'Union belge propose au coach un match de suspension effectif à compter de ce mercredi et une amende de 500 euros.Le club a la possibilité de faire appel.