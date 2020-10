Le club présente ensuite le trio de ses représentants.



Xavier Izzi : fondateur du site référence “FUT with Apero” concernant FIFA, créateur de contenu sur FIFA et partenaire avec EA Sports (éditeur du jeu).



“Pourquoi avoir eu envie d’évoluer sous les couleurs du RFC Seraing ? D’abord parce que je suis d’origine liégeoise, mais aussi et surtout parce que j’avais envie d’être associé à un club ambitieux, qui dispose d’un vrai projet et qui a aussi une belle histoire. On sent que le club est en pleine phase de développement. Concrètement, ce partenariat signifie que nous allons nous produire dans plusieurs compétitions en portant le nom du club et en tentant évidemment d’y réaliser les meilleurs résultats. L’idée est aussi de développer des synergies avec les jeunes, les supporters et les joueurs du club, en organisant des concours et des démonstrations.”



Florent Genaro Rouvroy (Nevinho) : Champion de Belgique FIFA 14, vice-champion de Belgique FIFA 17. A participé à la sélection des eDevils (Diable Rouges du FIFA).



“J’ai 24 ans et suis originaire de la région bruxelloise. J’ai joué au foot, mais j’ai surtout été passionné par les jeux vidéos et par FIFA en particulier très rapidement. J’avais à peine 11 ans quand j’ai participé à mes premières compétitions. J’ai toujours adoré jouer et je peux me consacrer à cette passion jusqu’à cinq heures par jour, surtout quand je découvre une nouvelle édition du jeu. Ce qui m’attire particulièrement, c’est d’être capable de reproduire avec mes manettes…ce que je ne savais pas réaliser quand je jouais (rires).”



Kevin Lenglet : Représentant du KV Ostende lors des deux dernières éditions de la Proximus ePro League (championnat de Belgique sur FIFA).



“C’est mon oncle qui m’a transmis le virus de FIFA, Je devais avoir 4 ans seulement ! Et j’en ai 31 ! J’ai découvert FIFA avec la version 1994. J’ai surtout brillé sur FIFA 11, avant de faire un break, mais je suis à nouveau à fond dedans depuis quatre ans.”

Notre club est heureux de nouer ce partenariat, qui va lui permettre de se positionner sur un nouveau secteur et d’étendre sa sphère d’influence.

, signale-t-on sur le site de Seraing.