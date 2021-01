Afin de pouvoir financer ce tifo dont le coût est estimé à environ 500 euros, ils demandent une petite contribution aux fans, libres de verser ce qu'ils souhaitent.

© MaMick Photography



Le 3 février, le Standard réalisera probablement le déplacement le plus court depuis bien longtemps. Une simple traversée de la Meuse et le stade du Pairay sera là pour disputer le 16e de finale de Coupe de Belgique face à Seraing. Un match au parfum historique, tout comme un certain RFC Liège-Anderlecht qui aura lieu un peu plus loin.Cependant, ce derby qui rappellera de nombreux souvenirs aura lieu devant des gradins (presque) totalement vides. Mais les supporters des Métallos ont décidé de ne pas rester les bras croisés et de soutenir leur équipe. Ils ont l'intention de réaliser un énorme tifo qui sera placé dans la tribune "Echelle", qui se trouve dans la longueur du terrain., garantit le club de supporters officiel,, qui organise l'événement.