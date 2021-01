Du côté du Pairay, ce mardi sonnait la vraie reprise sur terrain. Si tout le groupe (hormis Lô versé dans le noyau B) faisait acte de présence, on notait aussi une nouvelle tête : celle de Luis Pedro Cavanda. L’arrière droit passé par le Standard, la Lazio de Rome ou encore Galarasaray, libre depuis six mois, participait à sa première séance sous les ordres d’Emilio Ferrera.

Pour l’instant, accueillir ainsi l’arrière droit se limite à lui offrir des séances collectives. Sans voir plus loin ou l’intégrer à l’effectif. Mais ce discours avait aussi été employé lors de la venue, sous forme de remise en forme, d’Ibrahima Cissé… Cependant, le poste de latéral droit est déjà plus que fourni avec les présences de Swers, Godart et D’Onofrio.