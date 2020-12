Machado remplace Boulenger Seraing E. T. Tout profit pour Maydana (19e) qui est sur la feuille de match. © Belga

En déplacement chez les jeunes Brugeois à Lokeren, Seraing se voit privé de Benjamin Boulenger, pourtant dans le groupe annoncé par le staff et présent au stade mais qui s'est blessé en dernière minute. Cette absence de dernière minute profite à Jordan Machado qui reçoit une nouvelle chance après de longues semaines de patience. Et la place libérée sur le banc revient à Marcos Maydana, l’arrière gauche.



L’autre changement, attendu celui-là, tient en la titularisation de Jallow qui prend la place de Milicevic, blessé et qui ira en appel de ses deux matches de suspension.