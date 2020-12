Dimanche soir, la première moitié de saison aura déjà été disputée. "On doit terminer ce premier tour par une victoire", insiste Marc Grosjean.

Assurés de la place de dauphin de l’Union à l’issue de ces 14 premiers matchs, les Métallos désirent continuer sur leur lancée. "Honnêtement, si on atteint les 28 points, il s’agira d’un total inespéré au début de saison. Depuis les trois coups, on a toujours été soit premiers, soit deuxièmes. Voilà qui constitue une belle fierté pour notre club."

Marc Grosjean demeure cependant très respectueux vis-à-vis de l’adversaire dominical. "On doit se méfier de cette formation du RWDM qui dispose d’expérience et qui vient de changer d’entraîneur. On sait ce qu’une telle situation peut engendrer."

Néanmoins, le T2 du Pairay est rassuré et même sous le charme du groupe sérésien. "L’état d’esprit remarquable qui habite ce groupe, on le connaît depuis le début. Mais sa mentalité de travail, on l’a découverte au fil des semaines et elle est remarquable. Ils sont devenus de vrais pros grâce à l’approche d’Emilio (Ferrera) : ils sont désormais au taquet quotidiennement !"

La sévérité et les exigences du T1 ne handicapent pas le groupe. Que du contraire. "On sent les joueurs demandeurs, désireux de suivre ces exigences. Ils sont toujours en phase de progression, on ne sait pas jusqu’où ils peuvent aller."