Les bruits couraient depuis la fête du titre et c'est à présent confirmé (même si le club ne l'a pas encore communiqué au public): Emilio Ferrera s'en va et rejoindra plus que probablement La Gantoise. Il était arrivé au club en janvier 2020, en remplacement de Christophe Grégoire parti un mois plus tôt.



En ce qui concerne le reste du staff, les discussions se poursuivent mais tout est déjà finalisé au sujet de Marc Grosjean. Son avenir ne sera pas lié à celui du désormais ex-T1 du club puisque, selon ce qui nous a été confirmé, le Comblinois restera chez les Métallos la saison prochaine, dans son rôle actuel. Un travail qu'il combinera avec celui de la post-formation dans la coordination des catégories U18 et U21. "Nous avons fait du très bon travail, en s'investissant un maximum. La volonté était de continuer. Je suis content, c'est un job qui me convient. Je me sens bien dans mon club", déclare-t-il.



Reste donc à définir un T1. La décision devrait tomber rapidement et les candidatures ne manquent pas d'arriver sur le bureau du président Mario Franchi et des dirigeants de Metz. "Ce ne sera pas moi, dit Marc Grosjean. Ici au club, je peux apporter beaucoup plus dans une autre fonction, en garantissant une certaine continuité.



Le club annoncera tout cela dans les prochains jours.









La saison prochaine au sein de l'élite du football belge se prépare étape par étape du côté du côté du Pairay. Tout est en ordre au niveau financier et des infrastructures mais les deux gros chantiers sont le staff et les joueurs.