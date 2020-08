Une sélection de 27 joueurs du RFC Seraing a pris ses quartiers dans les nouvelles installations du FC Metz, club partenaire en France, cette semaine. Ali Sanogo et Abdel Al Badaoui sont restés en province de Liège pour y suivre leur programme de soins médicaux. Florent Stevance ne figure pas non plus dans la liste des joueurs qui ont pris le car pour la Lorraine. Il ne semble plus entrer dans les plans, pour le moment.

Ce mercredi, les Métallos affrontaient l'équipe réserve du club local et s'imposaient 1-4, remportant ainsi leur deuxième match de cette préparation, après la victoire contre Rupel Boom (Nationale 1). Il fallait des doublés de Mikautadze et de Gueye pour offrir la victoire aux Sérésiens. Au repos, le score était déjà de 1-3 et c'est le joueur prêté par... Metz qui ouvrait la marque à la 23e minute.

Une autre joute amicale est prévue samedi sur le chemin du retour en Belgique face à l'Union Pétange (et non face à Rodange comme initialement prévu).