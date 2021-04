Sans véritable enjeu, ce duel a été devancé par l’annonce du Métallo d’Or de la saison, soit le meilleur joueur sérésien désigné, notamment, par les supporters. Et le lauréat n’est autre que Mikautadze.

Quant au match, pour lequel Emilio Ferrera avait décidé de faire tourner une partie de son effectif, notamment défensif, on est resté sur notre faim. Tout au plus a-t-on eu, lors du premier acte, à se mettre sous la dent un tir de Mikautadze et une volée de Jallow. Léger.

Hélas, lors de la seconde période, mauvais contrôles, passes imprécises et manque de percussion ont perduré dans ce qui ressemblait à un match de fin de saison. Alors que, pour Seraing, il s’agit, ni plus ni moins, que d’un match de préparation aux barrages !

Cette rencontre de transition peu convaincante, les fans des Rouge&Noir la leur pardonneront. Il reste un déplacement à Lommel afin de se mettre en condition pour les barrages.

Seraing - Lierse 0-0

Seraing : Dietsch; Godart (70e Swers), Djedje (90e Faye), Boulenger, Kilota; Jallow, Mouhli (79e Ndiaye), Sabaouni, Al Badaoui (70e Sanogo); Gueye (46e Bernier), Mikautadze.

Lierse : De Smet; Van Genechten, Gillekens, Bitsindou, Laes; Swinnen, Van Landschoot (81e Van Der Veken); Troonbeeckx (60e Samyn), Janssen (73e Cauwenbergh), Limbombe (73e Gilis); Vermeiren (60e Placca Fessou).

Arbitre : M. Toeback

Avertissements : Mouhli, Sabaouni, Godart, Swinnen, Gilis, Sanogo