Hormis lors du match de coupe contre Blankenberge (11 octobre), Moussa Gueye n’avait plus fêté de titularisation en championnat depuis la défaite face à Westerlo (0-2) le 13 septembre 2020 ! Cinq mois et demi plus tard, l’ancien buteur carolo a retrouvé une place de titulaire dimanche au Lierse. "Je me donne toujours à fond à l’entraînement afin d’essayer de convaincre le coach", glisse l’avant ayant souffert du genou avant d’être atteint par le Covid. "Fin de semaine, j’ai senti un vent favorable en vue d’une titularisation. Cela fait du bien de retrouver le terrain dès le coup d’envoi." (...)