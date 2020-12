Facile. Large. Aisée. Sans discussion et presque sans opposition. Autant de termes pouvant qualifier l’ample victoire (6-1) de l’aller contre les jeunes Brugeois.

Sur cette base, aucune raison de se méfier de ce voyage à Daknam. Mais les Brugeois ne seront pas en déplacement, où leur bilan, 0 sur 18, est désastreux. Non, ils seront dans leur antre, où les visiteurs se montrent moins dominants.

Après six matchs à domicile, les Espoirs flandriens affichent un bulletin plus que satisfaisant : une victoire (contre le Lierse), une défaite (contre le RWDM) et quatre partages (Union, Westerlo, Deinze et Lommel) !