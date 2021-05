Officiel: Emilio Ferrera quitte Seraing pour La Gantoise Seraing Matthias Sintzen Le désormais ex-T1 des Métallos sera présenté ce jeudi à 11 heures chez les Buffalos. © BELGA

C'était devenu un secret de polichinelle: Emilio Ferrera ne sera en effet plus l'entraineur de Seraing la saison prochaine. Malgré les excellents résultats et l'année de contrat qu'il lui restait, le coach de 53 ans a préféré aller tenter l'aventure ailleurs. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité, sa nouvelle destination est La Gantoise. Il n'y va pas pour entraîner l'équipe première mais bien dans un tout autre rôle. En effet, il devrait remplacer son frère Manu, qui restera au club, à la tête des Espoirs. De plus, il implantera son Académie de jeunes, la EF Academy, chez les Buffalos. Tout cela sera expliqué lors d'une conférence de presse prévue ce jeudi à 11h, lors de laquelle d'autres informations devraient tomber